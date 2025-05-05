Тренер «Динамо» Гусев прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов»

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе своих подопечных над «Крыльями Советов» (3:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме, особенно в начале матча, была нервозность в линии обороны. Уже в перерыве ребята успокоились, и мы внесли коррективы. После перерыва вышли, и было быстрое удаление — пришлось перестраиваться. Перед матчем сразу обозначили, что мы должны играть не только в атаку, но нужно уметь и обороняться. Нужно было сыграть в низком и среднем блоках. Так и получилось. Уже в первом матче такая проверка. Спасибо всем ребятам, что терпели и боролись.

Мы работали над командными взаимодействиями в обороне и над индивидуальной оборонительной тактикой, понимая, где у нас есть проблемы. Всё, что было хорошее, старались оставить. Для меня первоочерёдная вещь — игровая дисциплина. Я просил об этом ребят и на теории всё показывал и объяснял, что мы должны играть более солидно. Сегодня выиграли за счёт дисциплины и того, что все ребята работали друг за друга и за того парня, которого удалили», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.