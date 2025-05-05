Тренер «Динамо» Ролан Гусев: Карраскаль извинился перед командой за удаление

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о том, что полузащитник клуба Хорхе Карраскаль был удалён с поля в заключительном матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Карраскаль получил красную карточку за отмашку на 49-й минуте игры при счёте 1:1. Из-за этого он не сможет принять участия в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Объяснил ли свой поступок Карраскаль?

— Да. Он извинился перед командой. Мы с ним ещё пообщаемся. Это дела внутри коллектива, по которым примем решение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.