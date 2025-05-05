Тренер «Динамо» Ролан Гусев: Карраскаль извинился перед командой за удаление
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о том, что полузащитник клуба Хорхе Карраскаль был удалён с поля в заключительном матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2' 1:1 Скопинцев – 31' 1:2 Гладышев – 55' 1:3 Гладышев – 82'
Удаления: нет / Карраскаль – 49'
Карраскаль получил красную карточку за отмашку на 49-й минуте игры при счёте 1:1. Из-за этого он не сможет принять участия в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».
— Объяснил ли свой поступок Карраскаль?
— Да. Он извинился перед командой. Мы с ним ещё пообщаемся. Это дела внутри коллектива, по которым примем решение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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