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Тренер «Динамо» Ролан Гусев: Карраскаль извинился перед командой за удаление

Тренер «Динамо» Ролан Гусев: Карраскаль извинился перед командой за удаление
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Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о том, что полузащитник клуба Хорхе Карраскаль был удалён с поля в заключительном матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

Карраскаль получил красную карточку за отмашку на 49-й минуте игры при счёте 1:1. Из-за этого он не сможет принять участия в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Объяснил ли свой поступок Карраскаль?
— Да. Он извинился перед командой. Мы с ним ещё пообщаемся. Это дела внутри коллектива, по которым примем решение, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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