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Дани Ольмо — о тренере «Барселоны» Флике: мы полностью доверяем ему

Дани Ольмо — о тренере «Барселоны» Флике: мы полностью доверяем ему
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказал своё мнение о главном тренере его команды Ханс-Дитере Флике.

«Он очень близок к нам, говорит нам, чего хочет, и полностью доверяет каждому. У него очень чёткое представление об игре. У нас всё получается. Всё прошло очень хорошо, и не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всем его сотрудникам», — приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

60-летний Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании в 2025 году. В первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Интером» со счётом 3:3. Ответный матч состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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