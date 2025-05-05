Дани Ольмо — о тренере «Барселоны» Флике: мы полностью доверяем ему
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказал своё мнение о главном тренере его команды Ханс-Дитере Флике.
«Он очень близок к нам, говорит нам, чего хочет, и полностью доверяет каждому. У него очень чёткое представление об игре. У нас всё получается. Всё прошло очень хорошо, и не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всем его сотрудникам», — приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
60-летний Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании в 2025 году. В первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Интером» со счётом 3:3. Ответный матч состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2025
-
23:44
-
23:25
-
23:21
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:48
-
22:36
-
22:24
-
22:18
-
22:08
-
22:03
-
21:53
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:31
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:08
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:56
-
20:45
-
20:33
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:00
-
19:48