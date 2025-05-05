Дани Ольмо — о тренере «Барселоны» Флике: мы полностью доверяем ему

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо высказал своё мнение о главном тренере его команды Ханс-Дитере Флике.

«Он очень близок к нам, говорит нам, чего хочет, и полностью доверяет каждому. У него очень чёткое представление об игре. У нас всё получается. Всё прошло очень хорошо, и не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всем его сотрудникам», — приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

60-летний Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании в 2025 году. В первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Интером» со счётом 3:3. Ответный матч состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.