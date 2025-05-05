Главный тренер «Крыльев» Осинькин: по ходу игры с «Динамо» мы могли претендовать на очки

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своих подопечных в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:3).

«Первые минуты обоих таймов для нас, скажу с небольшим юмором, прошли не так, как надо. В первом тайме был быстрый гол, а во втором — момент с удалением. В тех ситуациях, когда нас становится больше и мы должны доминировать, у нас не получается создать преимущество. Конечно, во втором тайме, когда нас стало больше, мы создавали моменты. Был очень хороший момент у Цыпченко. Однако у «Динамо» замечательные футболисты. За счёт индивидуальных качеств они решили исход матча.

Для нас «Динамо» Москва — это команда, которая обладает очень хорошим подбором футболистов. То, что в клубе сменился тренер, когда стало ясно, что они не станут чемпионом, — это всё-таки говорит об их уровне футболистов. Мы допускали, что Бальбуэна не будет играть, но в остальном мы предполагали этот состав. Можно угадать состав и правильную тактику, но это не даст победы.

Когда футболисты играют через не могу, то получаются такие матчи, как сегодня. У игроков накопилась определённая психологическая усталость. Не надо недооценивать «Оренбург», который только что встретился вничью с «Локомотивом». Со всеми соперниками они играют достаточно хорошо. Мы не можем быть на пике формы так долго. Хотели бы, но не получается. Не стоит забывать, что «Динамо» умеет играть в футбол, а мы по ходу матча могли даже претендовать на очки», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. В активе команды 50 набранных очков. «Крылья Советов» с 30 очками в 27 матчах занимают 10-е место.