Форвард «Динамо» Гладышев впервые в карьере оформил три голевых действия за матч РПЛ

Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев впервые в своей карьере оформил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. В игре 27-го тура с «Крыльями Советов» (3:1) 22-летний игрок отметился дублем и голевой передачей.

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке, у команды 30 очков.