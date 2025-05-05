Форвард «Динамо» Гладышев впервые в карьере оформил три голевых действия за матч РПЛ
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Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев впервые в своей карьере оформил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. В игре 27-го тура с «Крыльями Советов» (3:1) 22-летний игрок отметился дублем и голевой передачей.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2' 1:1 Скопинцев – 31' 1:2 Гладышев – 55' 1:3 Гладышев – 82'
Удаления: нет / Карраскаль – 49'
Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке, у команды 30 очков.
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