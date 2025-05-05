Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Гладышев впервые в карьере оформил три голевых действия за матч РПЛ

Форвард «Динамо» Гладышев впервые в карьере оформил три голевых действия за матч РПЛ
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев впервые в своей карьере оформил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. В игре 27-го тура с «Крыльями Советов» (3:1) 22-летний игрок отметился дублем и голевой передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке, у команды 30 очков.

Материалы по теме
Первый матч «Динамо» без Лички — триллер! Гладышев сиял, Карраскаль глупо удалился. Видео
Первый матч «Динамо» без Лички — триллер! Гладышев сиял, Карраскаль глупо удалился. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android