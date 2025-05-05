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Кобелев объяснил результативность нападающего «Динамо» Гладышева весной

Кобелев объяснил результативность нападающего «Динамо» Гладышева весной
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Российский тренер Андрей Кобелев высказался о впечатляющем выступлении 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева в 2025 году. Он самый результативный игрок после рестарта РПЛ (семь голов + четыре ассиста).

В прошедшем матче «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) Гладышев оформил три голевых действия (два гола и одна передача).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

«Гладышев хорошо подготовился во время зимней паузы. Все мы видели, что у него есть потенциал. Тюкавин сломался, и Гладышев взял на себя лидерские качества в атаке «Динамо». Ярик обыгрывает, создаёт моменты, забивает и отдаёт. Я удивляюсь футболистам «Крыльев Советов», которые знают, что Гладышев левша и в основном играет через левую ногу. Но они всё время пускали его под левую. Необходимо выделить Гладышева, он прогрессирует. Думаю, при правильном отношении он будет ещё расти. Но факт, что общий уровень футболистов снижается», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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