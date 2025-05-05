Защитник «Динамо» Скопинцев забил второй гол в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ

Сегодня, 5 мая, состоялся матч между самарскими «Крыльями Советами» и московским «Динамо» (1:3) в 27-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев закатил мяч в свои ворота на 31-й минуте игры. Таким образом, Скопинцев забил второй автогол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Скопинцев стал третьим игроком с двумя автоголами в текущем сезоне. Такой же результат имеют защитник «Крыльев» Гленн Бейл и защитник «Акрона» Константин Савичев.
После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.
- 5 мая 2025
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