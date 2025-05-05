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Защитник «Динамо» Скопинцев забил второй гол в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник «Динамо» Скопинцев забил второй гол в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ
Дмитрий Скопинцев
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Сегодня, 5 мая, состоялся матч между самарскими «Крыльями Советами» и московским «Динамо» (1:3) в 27-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев закатил мяч в свои ворота на 31-й минуте игры. Таким образом, Скопинцев забил второй автогол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

Скопинцев стал третьим игроком с двумя автоголами в текущем сезоне. Такой же результат имеют защитник «Крыльев» Гленн Бейл и защитник «Акрона» Константин Савичев.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.

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