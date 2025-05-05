Дубль и голевая передача Гладышева — в видеообзоре матча «Динамо» Москва — «Крылья»

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.

Видео доступно на странице московского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй минуте нападающий «Динамо» Муми Нгамалё открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Ярослава Гладышева. На 31-й минуте защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев закатил мяч в свои ворота. На 49-й минуте полузащитник гостей Хорхе Карраскаль получил красную карточку. На 55-й минуте Гладышев вывел «Динамо» вперёд. На 84-й минуте Гладышев оформил дубль во встрече — 3:1.

После 27 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» после аналогичного количества встреч занимает пятое место, заработав 50 очков. В следующем туре «Крылья» сыграют с «Пари НН» (12 мая), а бело-голубые — со «Спартаком» (11 мая).