Мартинес и Павар вернулись к тренировкам «Интера» перед матчем с «Барселоной» — Романо

Два футболиста «Интера» вернулись к тренировкам в общей группе перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter), участие в матче смогут принять восстанавливающиеся после повреждений защитник Бенжамен Павар и нападающий Лаутаро Мартинес.

Ответный полуфинал ЛЧ между «Интером» и «Барселоной» пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. В первой встрече команды не смогли выявить победителя. Матч завершился результативной ничьей со счётом 3:3. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится в финале с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».