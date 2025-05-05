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Мартинес и Павар вернулись к тренировкам «Интера» перед матчем с «Барселоной» — Романо

Мартинес и Павар вернулись к тренировкам «Интера» перед матчем с «Барселоной» — Романо
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Два футболиста «Интера» вернулись к тренировкам в общей группе перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter), участие в матче смогут принять восстанавливающиеся после повреждений защитник Бенжамен Павар и нападающий Лаутаро Мартинес.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответный полуфинал ЛЧ между «Интером» и «Барселоной» пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. В первой встрече команды не смогли выявить победителя. Матч завершился результативной ничьей со счётом 3:3. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится в финале с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».

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