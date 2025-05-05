Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо раскрыл, какого защитника «Реал» рассматривал вместе с Трентом

Романо раскрыл, какого защитника «Реал» рассматривал вместе с Трентом
Трент Александер-Арнольд
Комментарии

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, какого защитника мадридский «Реал» рассматривал, помимо игрока «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Сегодня, 5 мая, Романо подтвердил, что «сливочные» и «красные» согласовали трансфер Трента в испанский клуб в июле 2025 года.

Как сообщает Романо, «Реал» не хотел подписывать сразу двух атакующих крайних защитников, поэтому им пришлось выбирать между Трентом и Альфонсо Дэвисом из мюнхенской «Баварии». В итоге выбор пал на Трента.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с каталонской «Барселоной».

Материалы по теме
Стало известно, какой подписной бонус получит Трент в случае бесплатного перехода в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android