Романо раскрыл, какого защитника «Реал» рассматривал вместе с Трентом

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, какого защитника мадридский «Реал» рассматривал, помимо игрока «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Сегодня, 5 мая, Романо подтвердил, что «сливочные» и «красные» согласовали трансфер Трента в испанский клуб в июле 2025 года.

Как сообщает Романо, «Реал» не хотел подписывать сразу двух атакующих крайних защитников, поэтому им пришлось выбирать между Трентом и Альфонсо Дэвисом из мюнхенской «Баварии». В итоге выбор пал на Трента.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с каталонской «Барселоной».