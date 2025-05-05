«Марсель» интересуется полузащитником «Лилля» — GOAL

«Марсель» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником «Лилля» Анхелем Гомесем на фоне слухов о его переходе в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», сообщает GOAL.

«Марсель» заинтересовался 24-летним игроком, который этим летом станет свободным агентом. С тех пор как стало ясно, что Гомес не подпишет новый контракт с «Лиллем», он не попадает в основной состав. «Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» связывали с бывшим игроком «красных дьяволов», но «Марсель» опередил команды Премьер-лиги.

Гомес не играл за «Лилль» с 1 марта и, как ожидается, не примет участия в последних матчах сезона Лиги 1 из-за своего контракта.