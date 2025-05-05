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Радимов — о результативности нападающего «Динамо» Гладышева: несчастье помогло

Радимов — о результативности нападающего «Динамо» Гладышева: несчастье помогло
Ярослав Гладышев
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил результативность нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. Сегодня, 5 мая, бело-голубые одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1). Гладышев отличился дублем и голевой передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

«Гладышев заметно прибавил. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что он всегда был в тени Тюкавина.

Сейчас Гладышев, оставшись главным лицом в атаке, продолжает прогрессировать. Посмотрите, сколько он забивает, а ещё сколько — нет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Гладышев провёл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.

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