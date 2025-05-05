Радимов — о результативности нападающего «Динамо» Гладышева: несчастье помогло

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил результативность нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. Сегодня, 5 мая, бело-голубые одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1). Гладышев отличился дублем и голевой передачей.

«Гладышев заметно прибавил. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что он всегда был в тени Тюкавина.

Сейчас Гладышев, оставшись главным лицом в атаке, продолжает прогрессировать. Посмотрите, сколько он забивает, а ещё сколько — нет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Гладышев провёл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.