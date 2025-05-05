Романо: полузащитник «Арсенала» Жоржиньо станет игроком «Фламенго»

Опорный хавбек лондонского «Арсенала» и национальной команды Италии Жоржиньо на правах свободного агента присоединится к бразильскому «Фламенго» по окончании сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Жоржиньо устно согласовал контракт с «Фламенго». Он сменит команду в июне, когда завершится его трудовое соглашение с «Арсеналом». Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Помимо «Арсенала», Жоржиньо выступал за «Верону», «Самбонифацезе», «Наполи» и «Челси».