Павар почувствовал боль в лодыжке во время тренировки «Интера» и не сыграет с «Барселоной»

Французский центральный защитник «Интера» Бенжамен Павар не сможет помочь «Интеру» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Игра пройдёт во вторник, 6 мая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, Павар почувствовал боль в лодыжке во время тренировки с командой.

По данным источника, француз не будет вызван на завтрашний матч ЛЧ. Ранее сам Романо сообщал, что Павар, а также капитан «Интера» Лаутаро Мартинес, которые в последние дни залечивали травмы, вернулись к тренировкам итальянской команды перед матчем с сине-гранатовыми.

В первой встрече «Барселона» и «Интер» не смогли выявить победителя. Матч завершился результативной ничьей со счётом 3:3. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».