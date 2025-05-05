«Вернись с лучшим настроем». Личка вспомнил, как выгнал Нгамалё с тренировки «Динамо»

Экс главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о левом вингере бело-голубых Муми Нгамалё.

— Есть информация, что из-за недостатка игрового времени на вас обиделись Нгамалё и [Диего] Лаксальт. И что вы с ними не говорили, хотя они сейчас больше хотели видеть не Личку-тренера, а Личку-друга.

— У меня всё просто. Вот моя дверь: если хочешь поговорить — приходи. Если хочешь поговорить в ресторане — давай. Иногда лучше поговорить не у себя в офисе, а за пиццей или кофе в городе. Никаких проблем. Всегда звоните.

— Вы почувствовали, что их отношение к вам изменилось?

— Они не приходили на разговор. Это значит, что они чуть-чуть обиделись на то, что не играли. Если тебе что-то не нравится, приходи, открывай карты, скажи, что ты хочешь. Как в жизни. Если есть претензии, не нравятся тренировки, есть вопрос об игровом времени, приходи, я всё объясню. Почему я должен идти за ними?

— Нгамалё выходит на замену — и делает это плохо. В итоге сезон досрочно заканчиваете вы, а не он.

— Об этом я и говорю. Если ты выходишь на поле обиженным на меня — делаешь плохо своим друзьям, которые с тобой в раздевалке, и себе. Если есть проблема, скажи. Когда ты выходишь на поле, ты играешь не для меня, а для себя, для команды, для клуба. Я делаю работу, потому что я её люблю. Болельщики могут свистеть, говорить плохо обо мне, но это часть моей работы.

Я должен быть сконцентрирован и делать так, чтобы было лучше. Разговаривал с Нгамалё на тренировках, два месяца назад я даже выгнал его с тренировки. Потом встречались в офисе и разговаривали. Муми не тренировался так, как было нужно. Я ему сказал: «Муми, давай, ты устал. Вернись завтра с лучшим настроем, — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Нгамалё провёл за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 5 млн.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.