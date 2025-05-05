Радимов заявил, что у «Краснодара» может «проскакивать нервозность» в оставшихся турах РПЛ

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о последних результатах «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025.

«Мурад Мусаев проделывает колоссальную работу. Это команда, которая может додавить и забить мяч, даже если игра не получается. Осталось всего три тура до конца РПЛ, ты можешь стать чемпионом страны впервые в истории, понятно, что у них может проскакивать нервозность. Но мне нравится, как «Краснодар» изменился ментально», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 27 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 10 мая, начало — в 19:30 мск.