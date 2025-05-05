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«Краснодар» близок к повторению уникального достижения «Локомотива» из чемпионского сезона

«Краснодар» близок к повторению уникального достижения «Локомотива» из чемпионского сезона
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Возглавляющий чемпионскую гонку в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» не пропустил ни одного гола после ударов головой в первых 27 матчах чемпионата. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, «Краснодар» может повторить достижение «Локомотива» семилетней давности. Тогда железнодорожники не пропустили ни одного гола головой за весь сезон-2017/2018. Отметим, в том году «Локомотив» стал чемпионом страны.

За три тура до конца текущего сезона «Краснодар» с 61 очком возглавляет чемпионскую гонку. Действующий победитель РПЛ «Зенит» имеет в своём активе 57 очков и располагается на второй строчке. В трёх последних матчах турнира «Краснодар» сыграет с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо».

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