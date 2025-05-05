Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России
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Суперкомпьютер Opta повысил шансы «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 по итогам 27‑го тура. В субботу, 3 мая, «быки» в домашнем матче обыграли казанский «Рубин» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5' 2:0 Тормена – 40' 2:1 Рожков – 83'
Согласно расчётам Opta, шансы «Краснодара» на победу в РПЛ выросли с 68% до 78%, шансы «Зенита» на золото опустились до 22%. До конца розыгрыша чемпионата России осталось три тура.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 27 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 10 мая, начало — в 19:30 мск.
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