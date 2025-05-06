Марцел Личка высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо»

Экс главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что Валерий Карпин мог бы возглавить московскую команду.

«Почему нет? Пришёл бы Валерий, и были бы такие же требования, которые у него были в «Ростове». Есть игроки, которые подходили бы его под его стиль. Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо», и я видел его интенсивность с первой минуты на тренировках.

И есть игроки с другой интенсивностью, с которыми нужно разговаривать. Они это не всегда принимают. Так бы [он с ними] расстался, да. Приходит новый тренер — и все работают под него. Старались бы делать то, что он хочет», — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.