«Динамо» опубликовало видео с извинениями Карраскаля после матча с «Крыльями» в РПЛ

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль извинился перед партнёрами по команде после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые победили «Крылья Советов» (3:1). На 49-й минуте при счёте 1:1 Карраскаль получил прямую красную карточку за отмашку.
После матча пресс-служба «Динамо» поделилась видео из раздевалки, в котором Хорхе Карраскаль извинился перед партнёрами по команде и поблагодарил за то, что смогли вырвать победу, играя в меньшинстве.
«Я бы хотел извиниться перед всеми, что такая ситуация произошла. Спасибо большое, что так сыграли вдесятером», — заявил Карраскаль.
Видео доступно в телеграм-канале «Динамо».
После 27 туров «Динамо» занимает в турнирной таблице пятое место. В активе команды 50 набранных очков. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке с 30 очками.
- 5 мая 2025
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