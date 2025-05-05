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«Динамо» опубликовало видео с извинениями Карраскаля после матча с «Крыльями» в РПЛ

«Динамо» опубликовало видео с извинениями Карраскаля после матча с «Крыльями» в РПЛ
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Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль извинился перед партнёрами по команде после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые победили «Крылья Советов» (3:1). На 49-й минуте при счёте 1:1 Карраскаль получил прямую красную карточку за отмашку.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

После матча пресс-служба «Динамо» поделилась видео из раздевалки, в котором Хорхе Карраскаль извинился перед партнёрами по команде и поблагодарил за то, что смогли вырвать победу, играя в меньшинстве.

«Я бы хотел извиниться перед всеми, что такая ситуация произошла. Спасибо большое, что так сыграли вдесятером», — заявил Карраскаль.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо».

После 27 туров «Динамо» занимает в турнирной таблице пятое место. В активе команды 50 набранных очков. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке с 30 очками.

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