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Шайхутдинов — о тренировке с Акинфеевым: воспринимал так: неверное движение — крышка

Шайхутдинов — о тренировке с Акинфеевым: воспринимал так: неверное движение — крышка
Владимир Шайхутдинов
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Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов, выступающий на правах аренды за «Волгу» из Ульяновска, поделился воспоминаниями о тренировках с вратарём армейцев Игорем Акинфеевым.

— Первая тренировка с Акинфеевым: как это было?
— Очень страшно. Воспринимал это как вакуум, где любое моё неверное действие — крышка. Это было осенью 2020-го, у Виктора Михайловича Гончаренко, перед «Локомотивом». Тренером вратарей был Овчинников — и я ему так не понравился!

— Как ты это понял?
— Тороп потом рассказал. Не убеждал я тогда Сергея Ивановича. Но ему всё равно огромная благодарность. Пользуюсь многим из того, что Овчинников мне советовал, — приводит слова Шайхутдинова Sport24.

В нынешнем сезоне Шайхутдинов провёл за «Волгу» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с «Волгой» рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 250 тыс.

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