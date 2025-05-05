«Милан» отыгрался с «Дженоа», забив два гола за две минуты в 35-м туре Серии А

Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). В качестве главного судьи встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Волевую победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Милана».

На 61-й минуте нападающий «Дженоа» Витор Оливейра забил первый мяч в игре. Португалец появился на поле за минуту до гола. На 76-й минуте вингер Рафаэл Леау восстановил равенство в счёте с передачи нападающего Сантьяго Хименеса. Оба игрока вышли на замену по ходу матча. На 77-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу в свои ворота от полузащитника «Дженоа» Мортена Френнрупа.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А с 57 очками в 35 матчах. «Дженоа» располагается на 13-й строчке. У команды 39 очков.