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Дженоа — Милан, результат матча 5 мая 2025, счёт 1:2, Серия А 2024-2025

«Милан» отыгрался с «Дженоа», забив два гола за две минуты в 35-м туре Серии А
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). В качестве главного судьи встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Волевую победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Милана».

Италия — Серия А . 35-й тур
05 мая 2025, понедельник. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Оливейра – 61'     1:1 Леау – 76'     1:2 Френнруп – 77'    

На 61-й минуте нападающий «Дженоа» Витор Оливейра забил первый мяч в игре. Португалец появился на поле за минуту до гола. На 76-й минуте вингер Рафаэл Леау восстановил равенство в счёте с передачи нападающего Сантьяго Хименеса. Оба игрока вышли на замену по ходу матча. На 77-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу в свои ворота от полузащитника «Дженоа» Мортена Френнрупа.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А с 57 очками в 35 матчах. «Дженоа» располагается на 13-й строчке. У команды 39 очков.

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Турнирная таблица Серии А
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