«Райо Вальекано» отменил тренировку из-за кражи экипировки — AS

Тренировка «Райо Вальекано», выступающего в Ла Лиге, была сорвана из-за кражи спортивной экипировки. Об этом сообщает AS со ссылкой на Union Rayo.

В пятницу, 2 мая, мадридский клуб обыграл «Хетафе» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании сезона-2024/2025 и получил пару дней выходных. Команда должна была собраться в понедельник, 5 мая, на тренировочной базе. Однако, по информации источника, в назначенное утреннее время на поле никто так и не вышел. Выяснилось, что причиной отмены тренировки стала кража различного инвентаря — перчаток, бутс и прочего, — произошедшая в выходные. Сообщается, что это уже не первый подобный случай. Футболисты обратились к президенту «Райо Вальекано» Раулю Мартину Пресе с просьбой найти решение проблемы.

После 34 сыгранных матчей «Райо Вальекано» располагается на восьмой строчке (44 очка) в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025 и находится в зоне квалификации Лиги конференций. В следующем туре подопечные Иньиго Переса сыграют с «Лас-Пальмасом» (9 мая).