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«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ

«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Итоговый результат — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
05 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Эзе – 60'     1:1 Мурилло – 64'    

На 60-й минуте полузащитник «Пэлас» Эберечи Эзе открыл счёт, реализовав пенальти. Ответный мяч «Ноттингема» на 64-й минуте забил защитник Мурилло — 1:1.

После 35 сыгранных матчей «Пэлас» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков. «Ноттингем» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 61 очко. В следующем туре «Пэлас» встретится с «Тоттенхэмом» (11 мая), а «Ноттингем» — с «Лестером» (11 мая).

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