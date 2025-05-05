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Результаты матчей чемпионата Испании сезона-2024/2025 5 мая

Результаты матчей чемпионата Испании сезона-2024/2025 5 мая
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В понедельник, 5 мая, прошёл один матч 34-го тура испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей чемпионата Испании 5 мая:

«Жирона» — «Мальорка» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 79 очков за 34 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 75 очков в аналогичном количестве матчей. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 67 очками. «Жирона» находится на 15-й строчке с 38 очками, а «Мальорка» (44) — на 10-й строчке. В зоне вылета находятся «Вальядолид» (16), «Леганес» (31) и «Лас-Пальмас» (32).

Расписание матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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