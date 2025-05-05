Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирона — Мальорка, результат матча 5 мая 2025, счёт 1:0, Ла Лига 2024-2025

«Жирона» одолела «Мальорку» в 34-м туре Ла Лиги, победный гол забил 38-летний Стуани
Комментарии

Завершился матч 34-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Мальоркой». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марио Мелеро Лопес. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Жироны».

Испания — Примера . 34-й тур
05 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Стуани – 10'    

На 10-й минуте 38-летний нападающий «Жироны» Кристиан Стуани вывел свою команду вперёд. Этот гол так и остался единственным в игре.

«Жирона» благодаря победе довела количество набранных в сезоне очков до 38. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка» осталась на 10-й строчке с 44 очками в 34 матчах чемпионата Испании.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Барса» в ЛЧ, ЦСКА — УНИКС в ЕЛ и полуфинал Кубка Гагарина
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Барса» в ЛЧ, ЦСКА — УНИКС в ЕЛ и полуфинал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android