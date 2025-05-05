«Жирона» одолела «Мальорку» в 34-м туре Ла Лиги, победный гол забил 38-летний Стуани

Завершился матч 34-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Мальоркой». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марио Мелеро Лопес. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Жироны».

На 10-й минуте 38-летний нападающий «Жироны» Кристиан Стуани вывел свою команду вперёд. Этот гол так и остался единственным в игре.

«Жирона» благодаря победе довела количество набранных в сезоне очков до 38. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка» осталась на 10-й строчке с 44 очками в 34 матчах чемпионата Испании.