Продление контракта Зане с «Баварией» может сорваться — Goal

Крайний нападающий сборной Германии Лерой Зане не хочет подписывать новый контракт с мюнхенской «Баварией», если не получит улучшенное предложение, несмотря на то что соглашение было близко. Об этом сообщает издание Goal.

«Бавария» ведёт переговоры с Зане о новом контракте и ожидает, что вингер согласится на снижение зарплаты по сравнению с его нынешним контрактом примерно на € 6 млн. Однако теперь он сменил агента, обратившись за помощью к Пини Захави, и выдвинул новые требования к баварским гигантам. Сообщается, что Лерой не готов согласиться на сокращение зарплаты без значительного подписного бонуса и остался недоволен общим пакетом условий.

Зане готов покинуть «Баварию», если не получит запрошенную им зарплату. «Арсенал» и «Челси» связывали с возможностью подписания контракта со звездой, и он готов вернуться в Англию, где ранее играл за «Манчестер Сити». Цвета немецкой национальной команды Зане защищает с 2015 года, с ней он выиграл Кубок конфедераций в 2017 году.