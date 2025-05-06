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Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 5 мая

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 5 мая
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В понедельник, 5 мая, состоялся один матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 5 мая:

«Дженоа» — «Милан» — 1:2.

Чемпионскую гонку в итальянской Серии А после 35 туров возглавляет «Наполи». У подопечных Антонио Конте 77 набранных очков. На второй строчке располагается «Интер», в активе которого 74 очка. Тройку лидеров замыкает «Аталанта», набравшая за сезон 68 очков. В зоне вылета в Серию Б за три тура до конца чемпионата находятся «Венеция» (26 очков), «Эмполи» (25) и «Монца» (15).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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