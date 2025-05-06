«Весна провалена». Александр Григорян — о «Спартаке»

Российский тренер Александр Григорян высказался о результатах московского «Спартака» в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Когда прошли первые семь туров, я был очень разочарован и скептически настроен, потому что было много экспериментов, которые не хочу вспоминать, мало что работало. Начиная с 9-го тура «Спартак» превратился в машину, причём не просто в машину, а в креативную, играющую. Это длилось достаточно долго.

По весне «Спартак» буксует, но давайте вспомним, в матчах с какими командами — с волевыми: «Ахмат», «Рубин», «Динамо» Махачкала, там волевые ребята, хорошо поставлены единоборства. Очевидно, что весна провалена, но удивительно здорово он [Деян Станкович] подходит «Спартаку» по менталитету. «Спартак» при нём — это тот «Спартак», который болельщики ожидают [увидеть]», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с московским «Динамо».