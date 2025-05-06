Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА на весеннем отрезке РПЛ близок к повторению клубного рекорда времён Слуцкого

ЦСКА на весеннем отрезке РПЛ близок к повторению клубного рекорда времён Слуцкого
Комментарии

В девяти матчах весенней части Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА ни разу не уступал в счёте по ходу встречи. Если учитывать последний матч 2024 года, в котором армейцы победили «Факел» (1:0) в рамках 18-го тура, данная серия составляет уже 10 игр. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это самая продолжительная подобная серия красно-синих с 2016 года.

По данным источника, ЦСКА под управлением российского тренера Леонида Слуцкого в 2016 году не уступал в счёте в течение 14 встреч. Напомним, тогда армейцы заняли первое место в РПЛ-2015/2016.

За три тура до конца текущего сезона ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. Отставание от «Зенита» составляет пять очков, от «Краснодара» — девять очков.

Материалы по теме
Теперь ЦСКА может забыть о чемпионстве. Результат с «Ахматом» не устроил ни одну из команд
Видео
Теперь ЦСКА может забыть о чемпионстве. Результат с «Ахматом» не устроил ни одну из команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android