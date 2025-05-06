Суарес: Месси удивлён игрой «Барселоны» при Флике

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, что его одноклубник Лионель Месси впечатлён выступлениями «Барселоны» под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

«Месси до сих пор смотрит все матчи «Барсы» и радуется её успехам при Флике. Несколько дней назад Лео сказал мне, что очень удивлён и горд, ведь команда вернула свою идентичность», – приводит слова Суареса журналист Мигель Бласкес в соцсетях.

60-летний Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании в 2025 году. Также «блауграна» лидирует в чемпионате Испании с 79 очками по итогам 34 матчей.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: