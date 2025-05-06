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Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на электронную базу ведомства.

По информации источника, в качестве заявителя в документах указан Акинфеев Игорь Владимирович, а заявка была подана в Роспатент 29 апреля.

В нынешнем сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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