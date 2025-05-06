Гвардиола назвал самого сильного соперника в своей тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа самым сильным соперником в своей карьере.

«Ливерпуль» Клоппа стал самым большим испытанием в моей тренерской карьере. Он всегда вызывал у меня головную боль. Я проводил столько дней и ночей в компании своего тренерского штаба, пытаясь понять, как его остановить. Были времена, когда я думал: «Я сделал это», а на следующий день я был опустошён. Я никогда не встречался с более сильным соперником», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Юрген Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025-го специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull. Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф: