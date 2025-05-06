Аршавин оценил шансы российских футболистов вернуться в еврокубки

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин считает, что российские футболисты готовы к возвращению в еврокубки

«Футболисты, думаю, что готовы. Те, кто соответствует уровню, у кого есть уровень мастерства. Но я считаю, что все эти разговоры бессмысленны на данный момент времени. Пока вопрос не решён», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает план действий по снятию санкций с российских команд и работает над возвращением страны в международные соревнования. В марте текущего года президент РФС Александр Дюков в интервью допустил, что снятие бана с российских команд возможно в ближайшее время.