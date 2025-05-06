Юрий Сёмин объяснил, почему «Спартак» не стал чемпионом России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, почему московский «Спартак» не стал чемпионом России.

«Спартак» выбыл из чемпионской гонки, прежде всего, из-за того, что хуже играл и не набрал важных очков. На протяжении сезона команда выглядела эмоционально заряженной, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Сказались грубые ошибки, которые сильно повлияли на результат и лишили клуб шансов на борьбу за титул", — цитирует Сёмина «РИА Новости Спорт».

После 27 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Красно-белые потеряли математические шансы стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с московским «Динамо».