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Юрий Сёмин объяснил, почему «Спартак» не стал чемпионом России

Юрий Сёмин объяснил, почему «Спартак» не стал чемпионом России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, почему московский «Спартак» не стал чемпионом России.

«Спартак» выбыл из чемпионской гонки, прежде всего, из-за того, что хуже играл и не набрал важных очков. На протяжении сезона команда выглядела эмоционально заряженной, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Сказались грубые ошибки, которые сильно повлияли на результат и лишили клуб шансов на борьбу за титул", — цитирует Сёмина «РИА Новости Спорт».

После 27 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Красно-белые потеряли математические шансы стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с московским «Динамо».

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