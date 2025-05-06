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«Не хочу давить на игроков». Тренер «Барселоны» — о предстоящем матче с «Интером» в ЛЧ

«Не хочу давить на игроков». Тренер «Барселоны» — о предстоящем матче с «Интером» в ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером». Игра пройдёт 6 мая, начало – 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это то, о чем я уже говорил. Они должны наслаждаться завтрашней игрой. Играть на таком уровне, в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера», здорово. Я не хочу давить на своих игроков; они должны получать удовольствие. Я хочу, чтобы они были хорошо связаны, хорошо дополняли друг друга и играли в фантастическом стиле», — приводит слова Флика Barcablaugranes.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счётом 3:3.

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