«Не хочу давить на игроков». Тренер «Барселоны» — о предстоящем матче с «Интером» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером». Игра пройдёт 6 мая, начало – 22:00 мск.

«Это то, о чем я уже говорил. Они должны наслаждаться завтрашней игрой. Играть на таком уровне, в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера», здорово. Я не хочу давить на своих игроков; они должны получать удовольствие. Я хочу, чтобы они были хорошо связаны, хорошо дополняли друг друга и играли в фантастическом стиле», — приводит слова Флика Barcablaugranes.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счётом 3:3.