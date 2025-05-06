Марцел Личка отреагировал на слухи о возможном назначении в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи о возможном назначении в самарские «Крылья Советов».

«Крылья Советов»? Я туда не пойду, ведь меня не зовут. Даже я сам прямо сейчас не знаю, где я буду тренировать в дальнейшем. На сегодняшний день это неизвестно. Поэтому, когда я это увидел, для меня это был шок», — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

1 мая московское «Динамо» объявило, что главный тренер команды Марцел Личка покинул занимаемую должность. В последнем матче под управлением чешского специалиста бело-голубые уступили во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России московскому «Спартаку» (1:2). Ранее сообщалось, что Личка может стать главным тренером «Крыльев Советов».