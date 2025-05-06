Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о своём будущем в России.

«Деньги не играют большой роли, я вполне мог бы представить себя в клубе, который не борется за чемпионство в РПЛ. Но мне важны цели и проект. Не хочу обидеть, но долгосрочные проекты в странах Восточной Европы не работают (смеётся). Сегодня проект есть, через два месяца проекта уже нет», — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

1 мая московское «Динамо» объявило, что главный тренер команды Марцел Личка покинул занимаемую должность. В последнем матче под управлением чешского специалиста бело-голубые уступили во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России московскому «Спартаку» (1:2). Ранее сообщалось, что Личка может стать главным тренером «Крыльев Советов».