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Марцел Личка подвёл итоги своей работы в России

Марцел Личка подвёл итоги своей работы в России
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Бывший главный тренер «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги своей работы в России.

«Это были очень хорошие годы. Я очень рад, что смог познакомиться с новой культурой. Ранее я никогда не был в России, поэтому для меня это был новый опыт. Ведь я человек, который любит посещать разные страны и учиться новым вещам», — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

1 мая московское «Динамо» объявило, что главный тренер команды Марцел Личка покинул занимаемую должность. В последнем матче под управлением чешского специалиста бело-голубые уступили во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России московскому «Спартаку» (1:2). Ранее сообщалось, что Личка может стать главным тренером «Крыльев Советов».

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