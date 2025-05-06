Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев, Дзюба и Гладышев — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Соболев, Дзюба и Гладышев — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 27-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Пари НН» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Оренбурга», «Акрона» и «Локомотива». Тренером символической сборной мы выбрали Ролана Гусева («Динамо»).

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).

Защитники: Никита Каккоев («Пари НН»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Татаев («Оренбург»), Витор Тормена («Краснодар»).

Полузащитники: Сергей Пиняев («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Александр Соболев («Зенит»).

Главный тренер: Ролан Гусев («Динамо»).

Материалы по теме
Сборная 27-го тура РПЛ. Героический Соболев и боец Маркиньос, а с ними сменщик Лички!
Сборная 27-го тура РПЛ. Героический Соболев и боец Маркиньос, а с ними сменщик Лички!
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android