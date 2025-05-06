Соболев, Дзюба и Гладышев — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 27-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Пари НН» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Оренбурга», «Акрона» и «Локомотива». Тренером символической сборной мы выбрали Ролана Гусева («Динамо»).

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).

Защитники: Никита Каккоев («Пари НН»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Татаев («Оренбург»), Витор Тормена («Краснодар»).

Полузащитники: Сергей Пиняев («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Александр Соболев («Зенит»).

Главный тренер: Ролан Гусев («Динамо»).