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Карло Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе

Карло Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в скором времени покинет должность наставника «сливочных». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источнка, итальянский специалист и мадридский клуб достигли устного соглашения о прекращении сотрудничества. Отмечается, что об уходе Анчелотти из «Реала» может быть объявлено уже после ближайшего «эль класико». В воскресенье, 11 мая, «сливочные» сыграют с «Барселоной» в рамках 35-го тура Ла Лиги.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона».

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