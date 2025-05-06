Карло Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в скором времени покинет должность наставника «сливочных». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источнка, итальянский специалист и мадридский клуб достигли устного соглашения о прекращении сотрудничества. Отмечается, что об уходе Анчелотти из «Реала» может быть объявлено уже после ближайшего «эль класико». В воскресенье, 11 мая, «сливочные» сыграют с «Барселоной» в рамках 35-го тура Ла Лиги.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона».