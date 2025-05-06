Франченко Тотти ответил на критику своего приезда в Россию

Бывший футболист римской «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти ответил на критику своего приезда в Россию.

«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятия, я побывал на нём, что в этом плохого? Почему нет?» — сказал Тотти в эфире ток-шоу Che tempo che fa.

Напомним, 7 апреля Тотти совершил визит в столицу России по приглашению на Премию РБ — 2025.

Франческо Тотти ушёл из футбола в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в «Роме». Всего за римский клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде. Тотти является чемпионом мира в составе сборной Италии, чемпионом Серии А и двукратным обладателем Кубка Италии в составе «Ромы».

Тотти забил победный гол в финале любительского чемпионата Рима: