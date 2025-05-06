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Индзаги рассказал, как «Интер» попробует остановить Ямаля в ответном матче Лиги чемпионов

Индзаги рассказал, как «Интер» попробует остановить Ямаля в ответном матче Лиги чемпионов
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, как планирует остановиться нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны стараться не давать ему мяч, хотя это невозможно. Против него надо ставить двух игроков, не давать свободное пространство. Постараемся внимательно следить за ним. Он очень талантлив и опасен. Все стараются играть на него. Меня впечатлило его быстрое мышление. Он всегда знает, каким будет его следующий шаг», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счётом 3:3.

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