Индзаги рассказал, как «Интер» попробует остановить Ямаля в ответном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, как планирует остановиться нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы должны стараться не давать ему мяч, хотя это невозможно. Против него надо ставить двух игроков, не давать свободное пространство. Постараемся внимательно следить за ним. Он очень талантлив и опасен. Все стараются играть на него. Меня впечатлило его быстрое мышление. Он всегда знает, каким будет его следующий шаг», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счётом 3:3.