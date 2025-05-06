Увольнение Лички из «Динамо». За что респект Соболеву. Батраков и Европа. ПЛН #99

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
«Краснодар» стал ещё ближе к чемпионству. «Спартак» и ЦСКА дружно лишились шансов на титул. «Зенит» устроил камбэк с дублем Александра Соболева. В «Локомотиве» грядёт революция, а Марцел Личка расстался с «Динамо». Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
1:50 — Осмысляем уход Лички из «Динамо»
14:00 — У «Краснодара» не осталось не важных побед
22:50 — Традиционная рубрика «Королева кубков»
29:15 — Что будет с «Локомотивом»?
40:45 — Батраков уже летом может уехать в Европу
45:55 — Натужная победа «Зенита» над «Пари НН», а Соболев — герой
56:20 — Унылая ничья ЦСКА и «Ахмата»
59:50 — Совсем чуть-чуть говорим о «Спартаке»
1:04:50 — Восхищаемся Артёмом Дзюбой и прощаемся.