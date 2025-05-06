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Тренер «Арсенала» Артета высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Тренер «Арсенала» Артета высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о настрое команды в преддверии ответной игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Первая встреча завершилась победой парижского клуба со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Волнение, мурашки по коже, желание, чтобы этот день поскорее настал, [чувство] что ты очень подготовлен, очень убеждён и знаешь, что у тебя есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов. И когда ты достигнешь этой точки, тебе придется отдать за это свою жизнь.

Я вижу, как команда борется, и у меня мурашки по коже. Потому что у нас много достоинств, но в тот день игра была очень напряжённой, и мы не смогли выиграть. Но на вторую встречу я настроен очень оптимистично», — приводит слова Артеты ESPN.

Ответный матч Лиги чемпионов пройдёт в Париже уже завтра, 7 мая. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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