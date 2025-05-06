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Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера» может сменить бывший игрок «Реала»

Леверкузенский «Байер» рассматривает кандидатуру главного тренера «Реала» U-19 Альваро Арбелоа как возможную замену для Хаби Алонсо, сообщил журналист Мигель Анхель Диас в эфире COPE.

По данным источника, «фармацевты» рассматривают возможность подписания соглашения с 42-летним испанским специалистом, если Хаби Алонсо покинет команду в конце сезона.

Ранее была информация, что Хаби Алонсо может покинуть «Байер» и возглавить «Реал» после возможного увольнения Карло Анчелотти.

В то же время Арбелоа также может возглавить «Реал Мадрид Кастилью», команду, которую сейчас тренирует Рауль. В октябре прошлого года об этой возможности писала Marca.

Альваро Арбелоа возглавляет «Реал» U-19 с лета 2022 года. Это первое место работы Арбелоа в качестве главного тренера.

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