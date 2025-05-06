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Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на грядущее лето

Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на грядущее лето
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот намерен в это летнее трансферное окно подписать опорного полузащитника из «Штутгарта» Ангело Штиллера. Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter-Nachrichten.

По информации источника, Слот включил немецкого полузащитника в список приоритетных трансферов. Отмечается, что тренера «Ливерпуля» заинтересовала «тактическая зрелость полузащитника и способность организовывать игру из глубины».

За этот трансфер «Ливерпуль» готов заплатить € 60 млн.

Напомним, в этом сезоне полузащитник провёл 45 игр, где отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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