Стало известно, сыграет ли звезда «ПСЖ» Усман Дембеле в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле вернулся к тренировкам команды, пишет L'Équipe.

27-летний француз травмировался в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0), у него диагностировали растяжение задней поверхности бедра. 4 мая Усман индивидуально тренировался в спортзале, а вчера работал вместе с командой.

Если восстановление пойдёт по плану, Дембеле сможет сыграть в ответном матче с «канонирами». В этом сезоне Усман забил 33 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах на клубном уровне.

Ответный матч «ПСЖ» — «Арсенал» состоится завтра, 7 мая. Начало — в 22:00 мск.

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