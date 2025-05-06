«Явная ошибка Карасёва и VAR». Арбитр Федотов — о неназначенном пенальти в пользу «Зенита»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о спорном моменте матча недавнего тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН».

«Остановиться стоит только на моменте на 17-й минуте, когда мяч попал в руку Гоцуку. Карасёв остался на радиусе, а когда мяч полетел — пошёл пешком. Ему надо было рвать в диагональ, чтобы всё увидеть. Я не говорю, что это простой момент, но Карасёв ничего не сделал, хотя имел возможность. При этом он с Соболевым и Гоцуком о чём-то говорил. Вариант тут один: Соболев говорил, что это рука, а Гоцук — что нет. Карасёв, видимо, объяснил, что не рука. Вероятно, поэтому и не полез Фёдоров на VAR, побоявшись авторитета Карасёва.

И это ошибка — надо было звать. Рука Гоцука шла вперёд, была поднята вверх, мяч попал в ладонь. Как Карасёв мог это проговорить и сказать, что не пенальти? Я не могу такого представить. Явная ошибка Карасёва и Фёдорова. Надо слушать VAR, о чём они на самом деле говорили и кто кого авторитетом задавил. Судьям повезло, что «Зенит» выиграл, но для общей картины работы это очень плохо», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Напомним, «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1.

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