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Одну из главных звёзд «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне матча с «Барселоной»

Одну из главных звёзд «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне матча с «Барселоной»
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Актриса фильмов для взрослых Шарлотта Лавиш обвинила звезду миланского «Интера» Маркуса Тюрама в домашнем насилии.

В социальных сетях девушка выложила восьмиминутный ролик, на котором показывает якобы следы побоев от действий футболиста. Ролик оказался в Сети накануне важнейшего матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

Лавиш утверждает, что, когда Тюрам ещё играл за «Боруссию» Мёнхенгладбах, он запер её в комнате и напал на неё, пытаясь удалить отснятое ею видео.

На вопрос подписчиков, почему девушка заявила об этом лишь спустя три года, Лавиш ответила, что не ищет способ получить какую-либо финансовую выгоду и считает, что Тюрама за это никак не накажут.

В текущем сезона на счету Тюрама 18 голов и пять результативных передач во всех матчах за «Интер».

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